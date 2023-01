Utak sa destab memo ng PNP tukoy na

Tukoy na ng Philippine National Police-Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) ang source ng umanoy memorandum na naglalagay sa puwersa ng pulisya sa full alert kasunod ng planong destabilisasyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa isang panayam kahapon kay PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, sinabi nito na nahalukay na ng PNP-ACG, kasama ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) kung saan nagmula ang memorandum order na kumalat sa social media nitong weekend.

Gayunman, iginiit ni Fajardo na wala siyang kapangyarihan na ilantad ang natuklasang source dahil patuloy pa itong iniimbestigahan.

“May mga na-identify na ang PNP-ACG sa source nitong mga dokumento pati ang mga document na unsigned but I am not at liberty to reveal itong initial findings,” ani Fajardo.

Dagdag niya, pinagpapaliwanag na ang mga opisyal na kabilang ang mga pangalan sa pekeng memorandum.

Nauna nang itinanggi ng PNP at AFP ang umano’y destabilisasyon plot at idiniin na suportado nila ang liderato at mga programa ng isa’t isa.

Ipinaliwanag na rin ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., na naka-heightened alert sila dahil sa Pista ng Itim na Nazareno at hindi bunsod ng nag-viral na destabilization plot sa AFP dahil sa pagbibitiw ng ilang opisyal ng Depertment of National Defense (DND).

Nitong Lunes ay pinangalanan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. bilang kalihim ng DND si Presidential Adviser on Peace, Reconciliation, at Unity Secretary Carlito Galvez Jr. matapos magbitiw ang officer-in-charge nito na si Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. (Edwin Balasa)