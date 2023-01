Toni Rose Basas lundag sa Cignal, Bangs Pineda paiilawin Akari

PINALINAW ng Cignal HD Spikers ang pagsagap nito sa paghahanap ng kampeonato nang idagdag sina Toni Rose Basas at playmaker Gyzelle Sy, habang dalawang dating Adamson Lady Falcons sa katauhan nina Shiela Marie “Bangs” Pineda at Christine Joy “Eli” Soyud ang magpapaliwanag sa Akari Power Chargers sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Open Conference na sasambulat sa susunod na buwan.

Lumipat ng ibang linya ang dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraw opposite hiiter na si Basas mula sa PLDT High Speed Hitters upang muling samahan ang dating coach na si Shaq Delos Santos, gayundin ang playmaker na si Sy na huling naglaro sa Imus City AJAA Lady Spiker sa Philipppine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League at sa Chery Tiggo Crossovers.

Nauna nang hindi na-renew ang kontra ng anim na manlalaro ng HD Spikers na sina Angeli Araneta, Ayel Estranero, Marist Layug, Joy Dacoron, Arianne Layug at Klarisa Abriam.

Naging malaking tulong ang 29-anyos na dating University of the Philippines (UP) Lady Maroons wing spiker na si Araneta sa back-to-back bronze medal sa Open at Invitational Conference at second place sa Reinforced.

Makakasama nina Basas at Sy sa Cignal ang mga kapwa Lady Tamaraws na sina Gel Cayuna, Jerrilli Malabanan at Rachel Ann Daquis, habang parte rin nito sina Ces Molina, Claudine Troncoso, Angela Dionela, Jacqueline Acuna, Roselyn Doria, Fatima General at Marivic Meneses.

Inihayag naman ni Akari Sports Director Russell Balbacal ang pagpapapirma sa dalawang Adamson alumnus upang bigyan ng beteranong manlalaro ang batang koponan na pinagtitimunan ni national head coach at Brazilian Olympic champion Jorge Edson Souza De Brito.

“As a long-time supporter of the Adamson volleyball program, we are happy to sign both Bang and Eli to the Chargers,” saad ni Balbacal. “It just goes to show the alagang Akari. We take care of our Lady Falcons, and if the opportunity arises, we will definitely have more of them in the lineup in the future.”

Huling beses naglaro si Soyud sa PLDT, habang nakatulong naman ng malaki si Pineda upang makamit ng Petro Gazz Angels ang kanilang ikalawang kampeonato sa liga sa Reinforced Conference. (Gerard Arce)