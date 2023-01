Titser, tsuper tiklo sa pekeng ‘land transfer’

Isang professional teacher at kakutsabang kaanak na drayber ang dinakip ng mga operatiba ng Baliwag City Police matapos nilang budulin ng P500,000 ang isang technician para sa paglilipat ng titulo ng lupa.

Kinilala ni P/Col. Relly Arnedo, Provincial Director ng Bulacan PNP, ang mga suspek na sina Melanie Pastranas y Verdillo, 49, may-asawa ng Barangay Malipampang, San Ildefonso at Christopher Verdillo y Gonzales, 46, may asawa, ng Purok 2, Barangay Malamig, Bustos na kapwa nakadetine ngayon at nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal.

Humingi ng tulong kay P/Lt. Col. Julius Alvaro, Chief of Police ng Baliwag City Police Station, ang biktimang si Jose Terry Dela Cruz y Blas, 51, may-asawa, ng Barangay Sto.Cristo, Baliwag City nang humingi uli ang mga suspek ng P500,000 para matapos na umano ang dokumento.

Una umanong nagbigay ang biktima sa mga suspek ng P503,000 noong Hulyo 8, 2022 bilang initial payment sa pinaayos nitong dokumento.

Natuklasan niyang peke ang mga dokumento ng mga suspek mula umano sa Bureau of Internal Revenue (BIR) kaya natetengga ang transaksyon. Nahaharap ang mga ito sa mga kasong Swindling/Estafa, Robbery Extortion at Falsification of Public Document sa Provincial Prosecutor Office sa Malolos City. (Jun Borlongan)