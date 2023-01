Sister ni Kim Chiu nag-trending sa pagtulong

Nabasa ko ang Facebook post ni Ms. Cielo Villaluna, spokesperson ng Philippines Airlines.

“On a PAL flight from LA to MNL, FA Twinkle Chiu assists a passenger with his drink.

“This is just one of many moments on board our flights when ‘Buong Pusong Alaga’ truly touches the heart.”

Makikita nga ang flight attendant na si Twinkle na pinaiinom ng tubig ang matandang pasahero (na pixelated ang mukha para hindi makilala).

Pamilyar ang pangalang Twinkle Chiu sa akin dahil nakilala ko na siya sa isang flight ko from Los Angeles, California to Manila, Philippines.

Isang FA rin ang nagpakilala sa akin kay Twinkle at ang dialogue nito ay, “Si Twinkle, sister ni Kim Chiu!”

Younger sister ni Kim si Twinkle na ang real name ay Wendolyn.

In fairness, sweet and nice si Twinkle, kaya marami talagang nagugustuhan siya kapag siya ang isa sa FA sa PAL flight.

Bongga!

Annabelle namangha sa kaseksihan ni Angeline

Kasama namin ni Annabelle Rama kahapon sa isang Japanese restaurant sa Tomas Morato, Quezon. City si Angeline Quinto.

Konting chikahan lang dahil close naman talaga sina Bisaya at Angeline.

Sey ni Bisaya, once na mag-decide siyang magprodyus uli ng mga concert, gusto niya na si Angeline pa rin ang kunin.

Marami kasing mga kanta si Angeline na super fave ni Bisaya.

Bago ang lockdown noong 2022, pinagprodyus ni Bisaya ng Valentine’s dinner show si Angeline kasama si Jed Madela.

Like Angeline, fave singer rin ni Bisaya si Jed.

“Gusto ko kapag nagprodyus uli ako ng concert, sina Angeline at Jed pa rin. Ang galing kaya nila. Gustung-gusto ko ang songs nila,” sey pa ni Bisaya.

Malamang, next year daw ay magpoprodyus na uli si Bisaya ng concert.

So nice!

Anyway, ang bongga rin ni Angeline dahil talagang patuloy ang kanyang pagpayat.

Nang pumasok nga siya sa restaurant kahapon, nagulat si Bisaya at hindi niya namukhaan ang Kapamilya singer-actress, huh!

‘Yun na!