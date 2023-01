Sibuyas pataasan presyo sa bidding Ombudsman tatalupan mga Agri, FTI exec

Kumilos na ang Office of the Ombudsman upang maimbestigahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas sa merkado at una sa kanilang puntirya ay ang posibleng pagkakasangkot ng mga opisyal ng Department of Agriculture (DA) at Food Terminal Inc. (FTI).

Ayon kay Ombudsman Samuel Martires sisilipin sa gagawing imbes¬tigasyon ang manipulasyon sa presyo ng sibuyas na maaaring kagagawan ng mga trader at tiwaling kawani ng DA.

Pangunahin sa iimbestigahan ng Ombudsman ang ginawang pagbili ng DA at FTI ng P140 milyong halaga ng sibuyas sa P537 kada kilo mula sa Bonena Multipurpose Coop.

Sinabi ni Martires na aalamin ang naging proseso ng bidding process kung bakit ito umabot sa P537 kada kilo gayong sa Kadiwa stores ang pres¬yo ng sibuyas ay nasa P170 lamang kada kilo.

“We will send notices to DA and FTI officials,” pahayag ni Martires.

Nakahanda naman ang mga opis¬yal ng DA sa ikinasang imbestigasyon ng Ombudsman, ayon kay deputy spokesperson Rex Estoperez.

Sinabi ni Estoperez na nakatanggap din sila ng impormasyon na may manipulasyon sa presyo ng sibuyas kaya tumaas ito sa mga pamilihan.

Aniya, nagkakaroon umano ng negosasyon sa Moncada, Tarlac at Bongabon, Nueva Ecija kung saan binebenta ng mga ahente ang sibuyas sa trader na highest bidder.

“At P350… i-times two mo ‘yan, patungan ng traders hanggang sa retailers, P700 pa rin. Kung mababa ang presyo sa ating mga farm gates, sana masawata natin itong pagtaas presyo doon sa ating mga trader,” wika ng opisyal.

“Pero ‘yong manipulation, pumapasok ho doon sa ano eh… ito ang pagkukulang ng Department of Agriculture, ‘yong sa supply chain. ‘Yong may ahente na, may traders pa. Ang sasabihin nila na kulang ang gastos nila sa pag-transport ng sibuyas from the production area to the market. Mukhang ‘yon ang malaki po,” dugtong pa niya.

Inaprubahan na ng DA ang importasyon ng 21,060 ng pula at dilaw na sibuyas upang mapakalma ang pres¬yo ng sibuyas sa mga palengke na umaabot pa rin sa higit P600 bawat kilo.

Ang importasyon ay nakapaloob sa memo na nilagdaan ni DA Senior Undersecretary Domingo Panga¬niban. (Tina Mendoza/Eileen Mencias)