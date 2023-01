Sec Galvez bet ampunin mga ‘bata’ ng nagbitiw na si Faustino

Pananatilihin dapat ng bagong talagang si Defense Secretary Carlito Galvez ang ilang opisyal ng DND na nagbitiw bilang suporta sa nag-resign na si Jose Faustino Jr.

Ito ang nakalap na impormasyon ng Abante sa isang mapagkakatiwalaang source.

Dahil sa pagbibitiw ng ilang opisyal ng DND ang mga nananatiling opisyal ay sina Lt. Gen/Usec Franco Nemesio Gaca –Office of the Undersecretray for Civil, Veterans, at Reserve Affairs; Usec/MGen Ignacio Madriaga; – for Strategic Assignment and Planning at Lt Gen Ferdinand Cartujano, for National Defense College.

Ang mga nanatiling DND exec ay kaklase rin ni

Faustino sa Philippine Military Academy “Maringal’’ class of 1988. (Nancy Carvajal)