Pinay golfer Bianca Pagdangan magpipiyesta sa Epson Tour

MANANAGANA sa 22 torneo ng 43rd Epson Tour 2023 na sisiklab sa March ang mga Pinay na pangungunahan ni 2020+1 Tokyo Olympian Bianca Isabel Pagdanganan.

Sumablay sa Ladies Professional Golf Association Tour Qualifying 2022 noong December, bumaba ang 25 taong-gulang, 5’4” ang taas at pambato ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa United States second-tier, ET.

Pero dehins nangangahulugang ‘di na siya makakapalo sa taon ding itong 74th LPGA dahil nagkakaloob ng puwesto ITO sa mga nagkakampeon sa ET LEGS na makasingit din sa world’s top ladies circuit.

Nasa $4.9M (P270.3M) ang nakatataya sa 22 mga torneo na pinakamalaki sa kasaysayan ng ET para sa average na $223K P12.2M) kada leg umpisa sa Florida’s Natural Charity Classic sa Mar. 3 sa Winter Haven, Florida. (Ramil Cruz)