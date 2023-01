Paputok ni Stanley Pringle kasado na sa Game 6

Game 6 ngayong Miyerkoles: (Smart Araneta Coliseum)

Best-of-Seven Championship

5:45pm – Bay Area vs Ginebra

(*Gin Kings angat sa serye, 3-2)

MASAYA lang si Stanley Pringle na unti-unti nang naibabalik ang dati niyang porma at nakatulong sa Ginebra sa 101-91 win kontra Bay Area sa Game 5 ng PBA Commissioner’s Cup Finals.

Nagbaon ng back-to-back 3s ang Fil-Am guard sa final 2 minutes ng laro para ipreserba ang panalo sa harap ng higit 21,000 crowd sa MOA Arena nitong Linggo tungo sa 3-2 lead.

“Just glad to be out there and competing,” bulalas ni Pringle pagkatapos ng 20-point performance off the bench na naka-angkla sa 6 for 9 shooting mula long distance.

“It was good to help out the team, do what I can do to help the team get a championship.”

Sa nakaraang taon ay binagabag ng magkakasunod na injuries si Pringle.

Bago natapos ang 2021 ay sumailalim sa left knee surgery – pangatlo na sa parehong tuhod – at hindi natapos ang title retention ng Gins sa season-ending Governors Cup.

Solido na ang hulng laro, pero hindi pa raw 100 percent ang eksplosibong guard.

“I’m trying to work hard to recover faster,” aniya. “I’m not a hundred percent but definitely way better than when the conference started.”

Kakailanganin muli ang kanyang kalibre kapag tinangka ng Ginebra ang close-out sa Game 6 ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum. (Vladi Eduarte)