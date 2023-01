Pag-angat ng Navotas, itatampok

Kasado na ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng ika-117th anibersaryo sa pagkakatatag sa Navotas bilang lungsod sa Enero 16.

Ayon kay Navotas City Mayor John Rey Tiangco, binuksan kahapon ang isang linggong pagdiriwang sa pamamagitan ng Misa sa ilalim ng temang ‘Angat All, Saya All sa Pakikipagkapwa’.

Binuksan din ang ‘Kalye Fiesta’ na bancheto style night market sa Navotas Citywalk at Ampitheater, ‘Araw ng Mangingisda’ para sa karera ng bangka, pamamahagi ng Navobangka at parangal sa 10 Outstanding Fisherfolks.

Plantsado na rin ang parangal sa Top 20 Taxpayers sa Business at Realty sa Enero 13, zumba at health caravan para sa mga lolo at lola, fun bike race, open air martial arts exhibition, clean-up activity, pamamahagi ng cash aid sa mga solo parent at mega job fair. (Orly Barcala)