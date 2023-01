Mga Fil-Am nurse sa NY, suportado ng konsulado

Tiniyak ng Philippine Consulate General sa New York na suportado nila ang higit 1,000 Filipino-American nurse na kabilang sa halos 7,000 health worker sa dalawang malaking ospital na nagprotesta rito para igiit ang pagdaragdag ng mga nurse sa nasabing mga pasilidad.

Ayon sa konsulado, hindi nila pababayaan ang mga kababayang nurse sa Montefiore Medical Center sa Bronx at Mount Sinai Hospital sa Manhattan dahil hindi nagkulang ang mga ito sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa kasagsagan ng COVID-19 noong 2020.

Iginiit ng mga protester na kailangang magdagdag ng nurse ang dalawang ospital para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente at magkaroon sila ng sapat na oras para magpahinga.

Samantala, sinabi ng pamunuan ng dalawang ospital na tumanggi ang unyon ng mga health worker sa alok nilang 19% pay hike offer.

“Nurses don’t want to strike. Bosses have pushed us to strike by refusing to seriously consider our proposals to address the desperate crisis of unsafe staffing that harms our patients,” resbak naman ng unyon.