Mga bata ni Faustino alsa-balutan sa DND

Tinatayang pito hanggang siyam na opisyal ng Department of National Defense (DND) ang naghain ng kanilang courtesy resignation matapos magbitiw sa puwesto si Jose Faustino Jr. bilang officer-in-charge ng ahensya.

Kinumpirma ni DND spokesperson Arsenio Andolong nitong Martes na lahat ng binitbit ni Faustino na kinabibilangan ng mga undersecretary at apat na assistant secretary ang naghain ng kanilang resignasyon.

“Basta lahat nong team na dala ni General Faustino, I think that’s about seven or nine of them. Hindi ko na mabilang ngayon kung ilan ‘yong third level officials na above director,” wika ni Andolong.

Nilinaw naman ng tagapagsalita na ang pagbibitiw ng mga opisyal sa DND ay normal na pro¬seso dahil coterminous sila ng kanilang pinuno.

Inanunsyo ng Malacañang nitong Lunes ang pagbibitiw ni Faustino at ang pagtalaga kay presidential peace adviser Carlito Galvez Jr. bilang bagong defense chief.

Hindi binigay ni Andolong ang listahan ng mga nag-resign sa puwesto pero sa liham noon ni Faustino kina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at dating Executive Secretary Vic Rodriguez, inirekomenda nito sina Undersecretaries Nemesio Gacal (civil, veterans and reserve affairs); Ignacio Madriaga (strategic assessment and planning); Angelito de Leon (capability assessment and development); at Pio Diñoso III (acquisition and resource management).

Kasama rin sina Assistant Secretaries Pablo Lorenzo (plans and programs); Henry Robinson Jr. (strategic assessment and international affairs); Antonio Bautista (human resource); Gavin Edjawan (financial management); Joselito Ramos (logistics, acquisitions, and self-reliant defense posture and OIC of Office of Undersecretary for Acquisition and Resource Management); Emmanuel Anthony Ramos (real estate and installations); Undersecretaries Reynaldo Mapagu ng Philippine Veterans Affairs Office, Raymundo Ferrer ng Office of Civil Defense; mga Director IV na sina Ferdinand Cartujano ng National Defense College of the Philippines, Gerry Amante ng Government Arsenal at Dominador Chiong Jr. ng Veterans Memorial Medical Center.

Ilan sa mga ito ay kaklase umano ni Faustino sa PMA Class 88.

Inamin naman ni Faustino na kaya siya nagdesisyong magbitiw sa puwesto ay dahil sa pagkakatalagang muli ni Pangulong Marcos kay Gen. Andres Centino bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.

“With the utmost respect, I submitted my irrevocable letter of resignation to the President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., on Friday, January 6, 2023, after learning only from news and social media reports that an oath of office of the new Chief of Staff, AFP had taken place at Malacañang,” saad ni Faustino sabay diin na aalis siya sa puwesto dahil ayaw niyang maging “maligned or politicized” ang AFP. (Catherine Reyes)

