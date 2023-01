Meralco may dagdag-singil sa kuryente

Magmamahal ng P125 ang bill sa Meralco ng karaniwang pamilya na kumokonsumo ng 200 kilowatts ngayong buwan.

Ayon sa Meralco, tumaas kasi ng 62.32 per kWh ang singil sa kuryente na magiging P10.9001 per kWh na mula sa P10.2769 kWh nung Disyembre.

Paliwanag ng Meralco, sumipa ang generation charge ng 33.16 sentimos per kWh dahil nagmahal ang singil ng independent power producers partikular na ang First Gas Sta. Rita at San Lorenzo na naging mas mahal ang binibiling panggatong dahil kulang ang suplay ng natural gas na nanggagaling sa Malampaya.

Nagmahal din ang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market ng 68.08 sentimos per kWh dahil sa kakula¬ngan ng suplay at tatlong araw nagdeklara ng yellow alert noong Disyembre. Nadagdagan din ang kinukuhang kuryente sa WESM matapos ipasuspinde ng Court of Appeals ang kontrata o power supply agreement ng South Premier Power Corp. sa Meralco.

Kumuha naman ng kuryente ang Meralco sa GNPower Dinginin Ltd na hanggang Enero 25, 2023 lamang tatagal na mas mahal kaysa sa hinihinging increase ng SPPC ang singil.

Hindi matapatan ng 27.10 sentimos per kWh na pagbaba ng singil ng mga power supply agreements ang taas ng kuryente sa WESM at ng mga IPP. (Eileen Mencias)