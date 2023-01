Mark Jay Bacojo tigasin sa National Open Chess

NASILO ni Mark Jay Bacojo ang solo liderato matapos talunin si IM Paulo Bersamina sa round 7 ng Philippine National Open Chess Championship semifinals na nilaro sa PACE Project 6 sa Quezon City nitong Lunes.

Nakalikom na si Bacojo ng anim na puntos sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Makakalaban ni Bacojo sa eighth at penultimate round si FM Alekhine Nouri na may limang puntos matapos makipag-draw kay AGM Voltaire Marc Paraguya.

Bago ang panalo, tabla ang laban ni Bacojo kay IM Jan Emmanuel Garci sa sixth.

Mag-isang nakakapit sa pangalawang pwesto si Garcia na may 5.5 puntos habang magkasalo sa third hanggang seventh place sina IM Michael Concio Jr. at Bersamina, Nouri, Paraguya at FM Jeth Romy Morado. (Elech Dawa)