LTFRB sinita Grab sa P85 minimum fare

Inatasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang transport booking app company Grab Philippines na magpaliwag sa sinisingil nilang pamasahe, partikular na ang surge at ang minimum fare sa malapitang biyahe.

Sabi ng LTFRB, kailangang ipakita ng Grab ang dokumento hinggil sa kompyutasyon nila ng P85 minimum fare sa malapitang biyahe.

“The Board specifically wanted to see how Grab arrived at this fare rate and asked the company to present their computation on ‘surge’ fees during the next hearing,” ayon sa ahensya.

Itinakda ang hearing sa Enero 12. Noong Disyembre 12 sana ang hearing sa naturang usapin pero kinansela ito dahil na-expose ang mga opisyal ng Grab sa nagpositibo sa COVID-19.