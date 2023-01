Kapag kasal na Kathryn, Daniel sa ‘palasyo’ titira

Reyna talaga si Kathryn Bernardo. At kahit sa pinapatayo niyang bahay ay ramdam ng mga netizen ang pagka-reyna niya, ha!

Nalula ang mga fan sa mga binahaging larawan sa pinapatayo nitong bahay sa Instagram. Mala-palasyo kasi sa laki at may panoramic overlooking city view pa ang lokasyon, at malapit na nga `yong matapos.

Sa 80 porsiyentong natatapos na sa property, makikitang ginastusan talaga ng milyon-milyon ang dream house ni Kathryn.

Makikita na may nakakabit na ngang mga glass window at panel sliding doors na nakabit. Meron na ring nakalapat na marble plates sa sahig at ceiling.

Sey nga niya, “final push” na ang ibig sabihin ay ilang kembot na lang at matatapos na ang kanyang haybol.

Kasama ni Kathryn sa pagbisita sa pinapagawang bahay ang kanyang ina at kapatid, na labis ang kaligayahan at pride sa panibagong achievement ng aktres.

Kahit nakapambahay lang, simple at walang make-up si Kathryn, lutang na lutang pa rin pa rin ang ganda nito.

Dahil nangangako ng isang magara at modern structure architectural ang bahay ni Kathryn, pinupuri ito ng kanyang mga fan at pati ng mga kapwa niya mga artistang sina Maymay Entrata, Melai Cantiveros.

Hindi pa man malinaw, pero kilig na ang mga fan sa naiisip nila na sa palasyo na `yon titira sina Kathryn at Daniel Padilla kapag kasal na sila.

Darryl Yap gustong ibaon ng buhay ng mga kakampink

Minumura at gustong ibaon sa lupa ng mga kakampink si Direk Darryl Yap nang padaplisan muli nito ang kanyang mga basher kaugnay sa salitang “congenital liar” patungkol sa yumaong Senador na si Ninoy Aquino.

Masisilip sa Twitter page ng SMNI News channel ang clip ng depensa ni Direk Darryl sa salita na ginamit niya sa bagong dinirehe na movie ang “MoM” o “Martyr or Murderer”.

Paliwanag ni direk Darryl nauna nang sinabi ito noong buhay at nasa kapangyarihan pa ang dating Presidente Ferdinand Marcos, kay Sen. Ninoy.

Dugtong pa niya, “Tinagalog ko lang para mas masakit…”

Nagtawanan ang mga nakapalibot kay Direk Darryl kaya binago niya ang kanyang sinabi.

“Sori, sori hindi para mas masakit, para mas maintindihan ng mga kababayan natin,” sabi pa niya.

Napatalikod si Sen. Imee Marcos sa narinig nito na nasa likod lang ng direktor.

Maririnig naman ang pabirong sigaw nitong, “Direk ang hilig mo talagang manakit.”

“Oy, hindi ah, hindi ah!” ang natatawang tugon ni Direk Darryl.

Sa pag-ariba uli ni Direk Darryl pinatutsadahan naman nito ay ang mga pelikulang umiiwas na tapatan ang kanilang pelikula.

Sabi pa niya, “Hindi pa namin tapos ishoot (MoM) kaya doon sa mga direktor at pelikulang tapos na pero hindi nila masabi kung kailan ang playdate dahil wala pa kaming nilalabas, sori, tapusin muna namin. Once na matapos naming at may showing date rin, sabayan nyo na…kayo ang tunay na angkas!”

Muling napatalikod si Sen. Imee sabay takip sa bibig sa tila hindi kinayang yabang ng Viva Films director.

Hirit pa nito, “Abangan po ninyo ang announcement kung kailan ang Martyr or Murderer. At sa inyong lahat isa lang ang masasabi ko, sakay na!”