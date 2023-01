Kabayong Diversity aariba sa 3YO Maiden Stakes Race

NOMINADO ang kabayong si Diversity para lahukan ang 3-Year-Old Maiden Stakes Race na pakakawalan sa Enero 22 (Linggo) sa pista ng Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kay Diversity, may walo pa ang nagsaad ng pagsali sa distansyang 1,400 metrong karera, ito ang unang stakes race ngayong 2023 kaya inaasahang masisiyahan muli ang mga racing aficionado.

Nakatokang rumenda kay Diversity si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema, kabilang sa naghayag ng paglahok ay ang owner ni Diamond Star.

Nakataya ang P1.2M garantisadong premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Distant Thunder, Domsat Seven, Going East, Maka Green, Mendel Bell, Sandigan at Take A Chance.

Kukubrahin ng may-ari ng magwawaging kabayo ang P720,000, mapupunta sa pangalawa ang P240,000 habang P120,000 at P60,000 sa third at fourth placer, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)