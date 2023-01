Ipinamigay sa NorthPort: Terrafirma pinakawalan dating No. 1 pick Joshua Munzon

MULING binitawan ng Terrafirma ang isa pang dating no. 1 pick matapos ipadala ng Dyip ang Fil-Am na si Joshua Munzon sa NorthPort dalawang taon lamang mula nang i-tap siya bilang overall pick sa PBA Season 46 draft.

Si Munzon kasama ang rookie na si Javi Gomez de Liaño ay ipinagpalit sa Batang Pier para naman makuha ang beteranong sina Kevin Ferrer, Jesper Ayaay at isang susunod na second-round pick.

Ipinadala ang mga trade paper sa tanggapan ng PBA Lunes ng hapon.

Si Munzon ang pangatlong no. 1 overall pick sa nakalipas na apat na taon na ipinagpalit ng prangkisa ng Terrafirma pagkatapos ng mga karapatan kina Christian Standhardinger (2017), at CJ Perez (2018).

Binitawan din nito si Roosevelt Adams, ang top pick nito sa 2019 draft, matapos ang Fil-Am forward ay hindi pumirma ng extension contract sa Dyip bilang restricted free agent.

Ito ang ikatlong trade sa mahigit isang linggo para sa NorthPort, na unang nagpadala kay Jerrick Balanza sa Converge para kay Allyn Bulanadi.

Ngunit natagpuang muli ni Bulanadi ang kanyang sarili sa paglipat pagkatapos na iharap sa San Miguel ilang araw ang lumipas kapalit ni Paul Zamar at isang second round draft pick. (Lito Oredo)