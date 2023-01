Ian V. niloko ng dyowa: Rabiya ‘di malimot karanasan sa lalakeng mabaho hininga

Aliw ang chikahan nina Ian Veneracion, Rabiya Mateo, kasama sina Andrea Torres, Nicole Cordoves. Magkakasama nga ang apat sa 6-part series na One Good Day na mapapanood sa Prime Video.

Si Ian muna ang naatasang maging host, at siya ang bumabato ng mga tanong sa tatlong babae.

Tanong ni Ian, biggest turn off?

“Bad breath! Hahahaha! After that kiss, out ka na!” sagot ni Rabiya.

Ay, kaloka, parang hindi malimot ni Rabiya ang karanasan na ganun tungkol sa lalakeng bad breath, ha! Sino kaya `yon?

Ano ang magpapa-in love sa iyo sa lalake?

“Family oriented. I don’t have a dad. So siguro ang frustration ko is to have a complete family in the future,” sabi ni Rabiya.

Ano ang isang bagay na sana ay natutunan mo na agad noon?

“To know people first before give your full trust. When I enter the industry parang ako bigay nang bigay, tiwala nang tiwala. And then, naging heartbroken, may mga trust issue,” sabi ulit ni Rabiya.

Ano ang una nilang trabaho?

“Namimigay po ako ng flyer sa mall. Tapos P500 ang sweldo ko at malaki na `yon at that time. Masaya na ako!” sabi ni Rabiya.

At siyempre, sa huli si Ian naman ang tinanong ng tatlong babae.

Tanong nila, ano ang one moment na gusto niyang balikan?

“Gusto kong balikan the first time na nahumaling ako sa babae. Naalala ko mga 11 siguro ako, nasa Baguio ako, may dumating na sobrang ganda na babae, nakaputing damit, na-distract ako, hindi siya mawala sa isip ko for ilang weeks. Never ko siyang nahanap,” chika ni Ian.

First heart break?

“Siyempre sa first girlfriend ko. Nalaman ko nagka-something siya sa ibang lalake. Siyempre heartbroken ako,” sabi ni Ian.

Ang sarap panoorin ng chikahan nila na kaswal na kaswal lang. Sa susunod ko na lang isusulat ang mga sagot nina Andrea at Nicole sa mga tanong ni Ian. (Rb Sermino)