Higit 43K pulis tumaas ranggo

Umaabot sa 43,823 mga pulis mula sa 17 Police Regional Office (PRO) sa bansa ang umangat sa kanilang ranggo ayon sa Philippine National Police (PNP).

Pinangunahan ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., ang promosyon sa 1,172 2nd level PNP personel sa Camp Crame na sinabayan din ng panunumpa sa iba’t ibang kampo at istasyon ng pulisya sa bansa.

“I think itong promotion na ito would really mean a lot sa ating mga bagong promotee. We just promoted more than 43,000 na PNP personnel at all levels sa second level ranks from corporal hanggang sa PEMS and then sa officer naman natin from inspector hanggang major. So ito ang hinihingi natin sa kanila ‘yung cooperation na at their level palang they should start cleansing their ranks, they should start cleansing themselves specifically doon sa involvement nila sa illegal drug activities,” pahayag ni Azurin sa mga reporters sa Camp Crame.

Kaakibat aniya ng pagtataas ng ranggo ng mga pulis ang pagiging responsable at tapat sa kanilang tungkulin kaya inaasahan niyang walang sinuman sa mga ito ang masasangkot sa ilegal na gawain lalo sa droga.

Sa nasabing bilang, 406 ang na promote sa ranggong major; 3,568 sa Captain; 273 sa Lieutenant; 1,707 sa Executive Mstr Sgt; 3,507 sa Chief Mster Sgt; 3,033 sa Senior Mstr Sgt; 5,046 sa Master Sgt; 11, 711 sa Staff Sgt at 14, 562 sa Corporal. (Edwin Balasa/Juliet de loza-Cudia)