Garafil tinalagang kalihim ng PCO

Nanumpa kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Atty. Cheloy Garafil bilang kalihim ng Presidential Communications Office (PCO).

Ang oath-taking ni Garafil ay ginanap sa Malacañang batay sa mga larawang inilabas sa social media.

Si Garafil ay nagsilbing officer-in-charge ng Office of the Press Secretary ng ilang buwan at ngayon ay ginawa nang kalihim ng PCO.

Ang kalihim ay dating mamamahayag at isang abogado. Bago napunta sa Malacañang noong Oktubre 2022 ay naging chairperson si Garafil sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), naging prosecutor ng Department of Justice, at naging state solicitor sa Office of the Solicitor General.

Nagsilbi rin si Garafil bilang director ng House Committee on Rules sa Kamara de Representantes. (Aileen Taliping)