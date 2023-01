Elisse mas gumanda, sariwa nang iwan ni McCoy

Hanggang ngayon ay nananatiling tikom pa rin ang bibig ni Elisse Joson sa break-up nila ng longtime partner at ama ng anak na si McCoy de Leon.

Pero sa kanyang Instagram stories, nagpapakita itong talaga ng positivity bukod pa sa parang mas lalo itong nagbu-bloom at fresh-freshan lang ang beauty.

Although may konek sa endorsement ang kanyang Instagram stories tungkol sa umano’y goal niya sa 2023, pwedeng-pwede talagang sabihin na for positivity na lang siya at more on sarili naman niya ang mas pagtutuunan niya ng pansin, bukod siyempre sa kanyang anak na si Baby Felize.

Sabi ni Elisse, ang goal daw niya ngayong 2023 ay mas maging health conscious by consistent eating healthy food, focusing on work and manifesting more blessings and cherishing each moment with her daughter.

Mukhang wala muna nga sa focus ni Elisse ang lovelife or relationship.

At siguro, pinagpaplanuhan kung kailan nga siya finally magsasalita. (Rose Garcia)