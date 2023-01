Dennis, Jennylyn agawan sa mukha ni Dylan

Marami ang natuwa sa cute na baby girl nila Dennis Trillo at Jennylyn Mercado na si Dylan Jayde na unang lumabas ang photo noong November 2022. Naulit ito noong Christmas at sa beach getaway nila noong Bagong Taon.

Nagkaroon tuloy ng debate sa social media kung sino nga ba kina Dennis at Jennylyn ang mas kamukha ni Baby Dylan?

Ayon sa Maria Clara At Ibarra star, hati raw ng features nila ang nakuha ni Dylan. Pero gusto nila na makuha rin ni Dylan ang personalities nilang mag-asawa lalo na yung pagiging masipag, mapagmahal at kayang gawin ang kahit na ano.

Parehong hands-on nga raw sa pag-alaga kay Dylan sina Dennis at Jen kaya alam nilang lalaki itong independent pero malambing sa kanilang dalawa.

Anyway, magbabalik na rin sa paggawa ng teleserye si Jen sa taong ito kaya naghahanda na ito physically and emotionally dahil may mga pagkakataon na iiwan muna niya sa bahay si Dylan para magtrabaho.

Si Dennis naman ay kahit busy sa Maria Clara at Ibarra, nababalanse niya ang pagiging ama sa anak nila ni Jen.

Mapapanood din pala si Dennis bilang si Dr. Ned Armstrong sa live-action adaptation series na Voltes V: Legacy. (Ruel Mendoza)