CY ng Tarlac hanep sa tres

GOOD day po mga kababayan, ka-Abante at ka-Depensa.

Naglaro sa Tarlac City nitong nakaraang linggo ang mga celebrity na sina Eric “Eruption” Tai ng Showtime, Bugoy Cariño, Matt Evans, Yves Flores, Noel Coleta, Onyok Velasco, Jimboy Martin, Jairus Aquino, Mr. Mainit, Bong Alvarez at inyong lingkod PBA superstar Jerry Codiñera.

Ito ay ginanap sa Tarlac State University gymnasium sa Tarlac City.

Nagkita din kami ng dati kong teammate sa Purefoods basketball team na si Tony Dela Cerna, isa rin siya sa Legends ng Tarlac.

Assistant coach rin si Tony sa University of Baguio.

Bago kami naglaro sa gym, tumungo muna ang mga celebrity basketball player sa kapitolyo para magpaunlak ng isang sayaw na “TING-TING” na pang-TikTok, kasama ang gobernadora ng Tarlac na si Gng. Susan Yap.

Mahiyain si Gob. Susan pero alam mo na game siya.

Halos nakadalawang rehearsal ang boys bago naging pulido ang sayaw, may binago ng konti si “ERUPTION” sa sayaw para mas simple at bawas kembot.

Pagdating sa entrada ng gym, bumanat na ang grupo ng sayaw at siyempre walang patid ang palakpakan at hiyawan ng fans dahil gustong-gusto nila ang “TING-TING” na kanta at sayaw ng celebrities..

Sabi nga nila, kapalan na lang ng mukha basta sa ikatutuwa ng fans.

Pagdating sa halftime, nagpa-contest si “ERUPTION” sa mga manonood kung sino magaling sumayaw ng “TING-TING”, madami sumali at nag-enjoy naman lahat ng contestants. Makikita mo na madaming sumusubaybay sa TikTok dance na “TING-TING” dahil nakuha nila agad ang steps.

Salamat sa napakasipag na Gov. Susan Yap and sa deadly sa tres na si 2nd District Cong. Chirstian Yap (CY) of Tarlac.

Mabuhay kayo mga Tarlakeños.