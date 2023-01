Coco ginamit Fiesta ng Nazareno sa ‘Batang Quiapo’

Kasabay ng first taping day ng bagong teleserye ni Coco Martin ang Fiesta ng Nazareno. At kilalang devotee ng Nazareno ang actor.

Kaya parang tuhog ang nangyari na muling sumama si Coco sa traslacion.

Ang Batang Quiapo ang bagong serye ni Coco at sa Quiapo ginaganap ang procession ng Nazareno. Kaya nakapag-taping na, nagawa pa ng actor ang kanyang panata.

Sa video na lumabas, makikitang nagdarasal muna si Coco kasama ang production at ibang cast. Makikita talaga na isa si Coco sa sumama sa traslacion.

Ayon kay Coco na sumabak na nga sa first taping day, “Sobrang excited kasi ang tagal talaga naming hinintay at pinaghandaan.”

Sabi pa niya, “Masarap sa pakiramdam. Honestly, napaka-positive sa aming lahat. Ang aga naming gumising. Ang gaan sa pakiramdam namin. Napaka-relax at well-coordinated lahat.

“Nakakatuwa rin, ang ayos lahat ngayon. Nakakatuwa rin ang mga tao, lahat nakipag-coordinate at walang nasasaktan. Thankful and blessed kami sa first day namin sa Batang Quiapo.”

Si Coco pa lang sa mga lead cast ng Batang Quiapo ang nakita naming present sa first day taping, wala pa si Lovi Poe na siyang magiging leading lady niya.

Naka-set naman na mag-premiere ang Batang Quiapo sa first quarter na rin daw ng taong ito.

Anne hindi nagsasawa kay Erwan

Nag-post si Anne Curtis ng sweet message para sa kanyang Mister na si Erwan Heusaff. Birthday ni Erwan at ang picture nilang pamilya sa Bay of Fires sa may Tasmania ang napiling i-post ni Anne.

Nagbakasyon kamakailan lang, after nilang mag-spend ng New Year sa Melbourne, Australia sina Anne, Erwan at Dahlia.

Base sa birthday message ni Anne para kay Erwan, itinuturing niyang ang kanyang Mister ang matibay na pundasyon ng kanilang pamilya at sey pa niya, ito raw talaga ang naghahari sa puso niya, huh!

Sey niya, “To the rock of our lil’ fam, happy birthday @erwan. You rock our world and rule our hearts. Love you forever.”

Well, hindi nga nagsasawa si Anne na mahalin araw-araw si Erwan, ha! Bongga naman!