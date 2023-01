Coach walang utang na loob

SADYANG kakaiba ang kilatis at kaliskis nitong beteranong coach.

Matapos na halos ampunin at ituring na miyembro ng pamilya ay tila isa na itong nagmamalaking ibong tikling na nakatuntong lamang sa ibabaw ay nakatataas na siya ngayon sa tinatapakan niyang kalabaw.

Nagliwanag ang landas ng coach sa panahon na nasa pinakamadiim itong kalbaryo nang mabigyan ng tsansa na makabalik sa komunidad ng sports at maipakitang muli ang kanyang kakayahan sa propesyon.

Gayunman, sadya yata na hindi marunong tumanaw sa tulong at wala sa bokabularyo ng coach na ito ang salitang utang na loob matapos iwanan nito ang mga taong tumulong sa kanya upang muling tanggapin sa ginagalawang aktibong mundo.

Ikinalulungkot ng mga tumulong at kumupkop na hindi naging tapat ang coach sa pagsasabi nito sa tunay na dahilan kung bakit kailangan nitong iwanan ang nasimulan nitong responsibilidad kahit na nakakatanggap ito ng suweldo na mas malaki pa sa dapat na matanggap ng isang nasa collegiate o sa propesyonal na liga.

Hindi na nagulat ang mga tumulong sa beteranong coach ng malaman nitong nakabalik ito sa pagkapit ng koponan.

Gayunman, tila hindi na isinasaalang-alang ng beteranong coach ang plano at programa na kanyang natatapakan dahil sa kanyang pagnanais na makabuo ng sariling kompetitibong koponan.

May inisyal si coach na ‘SK’ as in ‘sino kayo’ o ‘hu u’? (Lito Oredo)