Catriona may bongang pasabog sa Miss Universe

Sa kanyang hometown sa Australia nag-celebrate ng kanyang 29th birthday si Miss Universe 2018 Catriona Gray last January 6.

Sinigurado ni Queen Cat na present sa kanyang simpleng birthday celebration ang mga taong mahalaga sa buhay niya. Sila ay ang parents niyang sina Ian Gray and Normita Magnayon, at ang kanyang boyfriend na si Sam Milby.

Sa Instagam, pinost ni Cat ang series of photos ng special day niya kasama si Sam at ang parents niya sa beach.

“A mini photo dump from my [birthday] trip in Aussie wine country,” caption pa niya.

Nagpasalamat pa si Cat sa mga bumati sa kanyang kaarawan.

“Crazy grateful for all the birthday love, thank you.”

Hindi lang para sa kanyang sarili ang birthday ni Cat dahil nagkaroon din siya ng birthday fundraiser para masuportahan ang kanyang advocacy with Smile Train Philippines, na tumutulong sa mga batang may cleft lip or palate.

Sa January 15, isa si Catriona sa mga host ng 70th Miss Universe sa New Orleans, Louisiana, USA. Backstage commentator si Cat kasama ang American Ninja Warrior co-host and Access Hollywood correspondent na si Zuri Hall.

Naku, abangan natin ang bonggang pasabog ni Catriona sa Miss Universe, ha! Alam niyo naman si Catriona, palaging may panggulat, paandar, pasabog.

Hindi na si Steve Harvey ang main host ng Miss Universe sa taong ito. Ang napiling maging main hosts ay sina Miss Universe 2012 Olivia Culpo and The Real talkshow host na si Jeannie Mai Jenkins.

Sa Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans gaganapin ang pageant at handa na ang Philippine representative na si Celeste Cortesi na maiuwi ang Miss Universe crown sa bansa. (Ruel Mendoza)