Bumuti na kalidad ng tubig sa Manila Bay

Masayang ibinalita ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na ang unti-unting pagbaba ng antas ng fecal coliform ay bunga ng halos apat na taong pagsisikap sa rehabilitasyon na nagpabuti sa kalidad ng tubig sa Manila Bay.

Batay sa datos mula sa Manila Bay Coordinating Office (MBCO), noong Oktubre 2022, ang fecal coliform level sa Manila Bay ay bumaba sa 51,300 most probable number per 100 milliliters (MPN/100mL) mula sa 126,000 MPN/100mL noong 2019.

Ayon sa DENR, ang karaniwang antas ng coliform para sa mga tubig sa baybayin upang maging ligtas para sa paglangoy at iba pang mga aktibidad sa paglilibang ay nasa 100 MPN/100mL lamang.

Sa pagpapatupad ng mga pagsisikap sa rehabilitasyon noong Enero 2019, idineklara ang Manila Bay bilang “no swimming zone.”

Ang pagligo sa Manila Bay ayon sa DENR ay maaaring maglantad sa mga tao sa mataas na antas ng fecal coliform bacteria at tumaas ang kanilang pagkakataong magkaroon ng mga sakit.

Noon, ang DENR ay nagtala ng fecal coliform count na 7.9 milyong MPN/100mL mula sa sampling station sa the Padre Faura drainage outfall.

Dalawa sa pitong proyekto sa Manila Baywalk ay natapos na, kabilang dito ang solar-powered comfort rooms sa mga lansangan ng Padre Faura at Abad, gayundin ang seguridad, operasyon at pagpapanatili ng sewage treatment plant (STP).

Sinabi ng DENR na ang natitirang limang proyekto ay nasa 83 hanggang 96 porsiyento nang natapos.

Ang mga ahensya ng gobyerno, na bahagi ng mga pagsusumikap sa rehabilitasyon ng Manila Bay ay magpapatibay ng mga sustainable management intervention sa taong ito at magpapasimula rin ng mga diskarte sa komunidad sa solid waste management.

Sinabi ni Jacob Meimban, executive director ng MBCO, na ang mga proyekto ng STP ay inaasahang mababawasan ang polusyon sa mga pangunahing daluyan ng tubig.

“At the moment, we are also working on the institutionalization of the MBCO to ensure continuity in the implementation of the projects and activities under the Manila Bay Rehabilitation Program,” pahayag ng opisyal. (Dolly B. Cabreza)