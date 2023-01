Back to work o back to hell?

Narindi ang ilang tropapips natin sa isyu na “back to work” ng isang itinuturing “influencer.” Sa halip daw kasi na ma-sad, dapat maging happy ang mga may babalikang trabaho sa pagpasok ng Bagong Taon.

Kung tutuusin, kahit hindi mo gustong malaman ang tungkol sa naturang isyu na be happy sa back to work, aba’y mababasa’t mababasa mo dahil pinatulan din ng mga ika nga eh mainstream o tradition media. In short, nagmukhang balita.

Tuwang-tuwa siguro ang influencer dahil pinatulan ng marami ang post niya. Katunayan, hindi pa doon tumigil ang babae sa kakasagot sa mga puna sa kaniya. Ika nga, gusto niyang humaba ang usapan para lalo siyang pag-usapan. Ang mga “patola” naman, tuloy din sa pagpatol.

Ang hindi yata alam ng mga patola, mas gusto ng mga influencer na pinapatulan sila dahil tinutulungan silang sumikat.

Dumadami ang “hits,” “react,” at “shares” ng kanilang post. Mas gusto rin nilang ginagawan sila “meme.” Parang mga troll na naghahanap ng away para bumenta at may maireport sa kanilang panginoon.

Pero dapat nga bang magpasalamat ang mga mandirigmang manggagawa na may trabahong papasukan pagpasok ng Bagong Taon? Aba’y oo naman. Mahirap yatang maging “nganga” lalo na ngayong pandak na lang ang hindi tumataas.

Kahit tanungin niyo pa ang mga “endo” workers na nagtrabaho sa mga mall at iba pang establisimyento nitong Christmas season. Marami sa kanila na kung hindi pa tapos ang kontrata, baka hanggang a-kinse o katapusan na lang sila ng Enero.

Baka ang iba sa kanila eh namanta na sa Itim na Nazereno, magpapasaklolo pa sa Sto Nino para mabigyan pa ulit ng bagong kontrata, o kaya naman eh maregular na. Ang mga opisyal naman natin, kahit tapos na ang Pasko, silent night pa rin ang theme song pagdating sa “endo.”

Sabi ng Philippine Statistic Authority (PSA), bumaba raw noong November 2022 ang bilang ng mga walang trabaho.

Siyempre, dahil nga holiday season. Pero kung tutuusin, napakarami pa rin ang unemployed na tinatayang nasa 2.18 milyong katao. At ilang buwan na lang, may mga panibagong graduate na makikipag-agaw na rin sa trabaho.

Ang ibang kritiko ng influencer, “toxic positivity” ang tawag sa post niya. Malakas daw ang loob ng influencer na magsalita na maging happy sa work dahil “privilege” siya o maganda ang trabaho at malaki ang kita. Bukod doon, hindi niya kailangang makipagsiksikan at makipagpalitan ng mukha sa mga kapuwa pasaherong suki ng mga pampublikong sasakyan.

Mukhang may pagka “nega” na talaga ang dating ng influencer dahil may mga nauna na siyang mga eme na kontrobersiyal. Kaya siguro kahit sabihin pang maganda ang intensyon ng mga eme niya, nega ang dating sa iba.

May binabagayan talaga ang mga mensahe kahit pa positibo. Bukod pa roon, siyempre dapat may kredibilidad. Kung isang magtataho o janitor siguro ang nagsabi na: magpasalamat tayo na may trabaho pa rin pagsapit ng bagong taon kahit mahirap, wala sigurong aangal at baka puro heart emoji ang react sa ganoong post.

Gayunpaman, dahil sa dami ng negatibong komento sa post ng influencer, makikita na maraming manggagawa ang kung hindi man masaya sa kanilang trabaho, eh hindi masaya sa kanilang sahod, hindi masaya sa kanilang biyahe, at higit sa lahat, hindi masaya sa naturang influencer na masaya naman sa kaniyang ginagawa. Sino ngayon ang olats? Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”