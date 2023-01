Anji, Shanaia, Vivoree piniga sa pagkanta nina Nyoy, Direk Lauren

Hanga si Direk Lauren Dyogi, ang head ng Star Magic, pati na rin ang mga netizen sa angking galing ng mga musikero mula sa talent management arm ng ABS-CBN.

Tinipon kamakailan ng Star Magic ang musical talents nila sa kanilang kauna-unahang singer-songwriter workshop. Present dito ang mga rising music artists na sina Anji Salvacion, Shanaia Gomez, Vivoree Esclito, Benedix Ramos, Sheena Belarmino, at marami pa.

Pinasilip sa Star Magic YouTube channel ang highlights ng workshop. Isa rito ang kanilang on-the-spot songwriting challenge matapos makakuha ng tips mula sa mga mentors tulad ng composer at musical director na si Louie Ocampo at ang beteranong singer na si Nyoy Volante.

Napabilib si Nyoy sa mga kanta ng mga grupo matapos nila ito i-compose sa loob ng halos isang oras.

“Napakaliit ng time ang binigay sa inyo to create something like that. Ano pa kaya if this was something na lagi natin ginagawa? Na you get exposed to each other’s talents, to each other’s techniques, to each other’s ways, to each other’s music,” sabi ni Nyoy.

Dagdag din ni Direk Lauren, “You created magic in 45 minutes to an hour. Hearing everything, ituloy niyo na ‘yan kasi kanta na siya. Pwede na natin i-record, buuin niyo nalang.”

Pinuri rin ng netizens ang inisyatibo ng Star Magic. Komento ni Joy Banutan, “This is one thing I like about Abs-Cbn, they don’t waste their artist, instead they nurture them.”

Sey naman ni Ma. Madonna Camposo, “Another great projects from kapamilya. Ang ganda lang isipin kahit nawalan sila ng prankesa patuloy parin silang gumagawa ng mga hakbang upang maipakita at tulungan ang mga artist na mas maging magaling at magpatuloy maipabahagi ang kanilang talento sa iba.”

Bago matapos ang workshop, diniin ni Nyoy ang halaga nitong workshop sa kanila bilang mga performer.

“Because of what Star Magic is doing for us, nabibigyan tayo ng pagkakataon to enhance what we already have.”

Sinigurado rin ni Direk Lauren na simula pa lang ito ng kanilang paghasa sa mga Star Magic artists. Nitong Enero lamang ay inanunsyo ng Star Magic ang kanilang partnership kasama ang AMP Studio Canada para maiangat ang world-class talent ng mga Pinoy sa pag-arte sa pamamagitan ng professional training at hybrid workshops. (Rb Sermino)