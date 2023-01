Alex Eala reresbak sa Thailand Open

SUSUBUKAN ni 2022 US Open Juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala na bumawi pagsalang sa W250 Thailand Open sa darating na Enero 30 hanggang Pebrero 5 sa Hua Hin, Thailand.

May halong kamalasan ang pagsisimula ng taon para sa 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala matapos mabigo sa ikalawang round sa W60 Canberra qualifiers nakaraang linggo at kinapos sa una nitong opisyal na pagsabak sa women’s qualifying round ng ginaganap na 2023 Australian Open.

Una itong pagsali si Eala sa isang W250 na torneo na tampok ang 32 kalahok sa singles at 16 sa doubles.

Katatapos lamang ni Eala sa kanyang unang pagsabak sa pro-level na laban sa Australian Open women’s singles na nagresulta sa maaga nitong pagkabigo.

Halos abot-kamay ni Eala ang tagumpay sa qualifier subalit sumuko sa kamay ng Japanese na si Misaki Doi sa loob ng tatlong set, 6-4, 6-7 (1), 3-6, upang agad magpaalam sa inaasam na makatuntong sa main draw.

Umaasa ang junior Grand Slam champion, na nasungkit ang kanyang unang singles title sa 2022 US Open Juniors, na makamit ang kanyang ikalawang singles title at una bilang propesyunal. (Lito Oredo)