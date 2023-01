1st Ka Rex Cayanong Dartfest sasambulat

PUSPUSAN na ang paghahanda ng mga tigasing darter sa Antipolo para lahukan ang 1st Ka Rex Cayanong Dart Tournament na ilalarga sa Enero 14 sa Barangay Dela Paz, Antipolo City.

May slogan na “MAIBA NAMAN” sa San Isidro, nasa 50 darters ang lalahok sa event na paglalabanan ang P5,000 premyo kaya naman tiyak na magagandang laban ang masiisilayan sa pa-tournament ni veteran broadcast journalist Cayanong.

Magbabakbakan ang mga darter sa 501 doubles – Best of Five single knockout, habang ang organizer ay sina Eugene De Jesus at Criz ‘ Bok bok ‘ Zapanta.

Sasabak din ang Buo, Brgy. San Isidro, Antipolo City darters kung saan ay sinusuportahan ito ni Cayanong.

Ang nasabing palaro ni Cayanong ay upang makahanap at mahubog ang talento ng mga darter sa Antipolo at pagdating ng araw ay maging pambato ng Pilipinas sa mga international tournament.

Karamihan sa mga makikipagtagisan ng galing ay mga taga-Brgy. San Isidro. (Elech Dawa)