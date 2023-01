Solar-powered na kotse nagawa ng estudyante

Kahanga-hanga ang imbensyon ng mga estudyante sa Australia na sasakyang pinapaandar gamit ang solar energy. Ang sasakyan na may pangalang Sunswift 7 ay sinasabing kayang umandar kahit hindi nilalagyan ng gasolina sa loob ng walo hanggang siyam na oras depende sa kapasidad ng tanke at kondisyon nito.

Hindi lang iyan, record-breaker din ang Sunswift 7 bilang pinakamabilis at pinakamatagal umandar na electric vehicle gamit ang single charge.

Napamangha nga nito ang karamihan dahil bukod sa kakayahang walang refueling sa ilang oras, umandar din daw ito sa loob ng 11 oras at 52 minuto.

Mula sa University of New South Wales sa Australia, binuo ng grupo ng mga estudyante ang sasakyan sa pagsisimula ng COVID-lockdown kaya naman sunod-sunod ang hamon para sa matagumpay na paglikha nito.

Ngunit sa kabila ng mga problema, nabuo nila ang ngayong may hawak ng world record na ‘fastest EV over 100 km on a single charge’. Gamit lamang ang single charge, nakaandar ito ng 1,000 kilometro at naikot ang 240 laps ng Australian Automotive Research Center.

Ang Sunswift 7 ay may bigat lamang na 500 kilograms at wala pang kalahati ang bigat sa isang Tesla. Tinutukan din ng mga imbentor ang aerodynamic design at rolling resistance nito.

Ayon sa mga imbentor na estudyante, hindi lang ang level up automotive engineering ang gusto nilang i-feature sa kanilang imbensyon kundi maging ang pagpapakita ng kung paano mas maging sustainable pa ang electric vehicles. (MJ Osinsao)