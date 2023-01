SMNI itinanggi quote card ni Sandro

Itinanggi ng SMNI na sa kanila galing ang isang quote card ng umano’y komento ni Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos kaugnay ng nangyaring air traffic shutdown noong Enero 1.

“SMNI strongly disowns this fake quote card circulating in social media. We assure the public that SMNI will only deliver ‘Truth That Matters’,” sabi ng SMNI sa isang Twitter post nito.

Nagbabala rin ang SMNI na papanagutin nito ang sinuman na hindi awtorisadong gumagamit ng kanilang pagkakakilanlan, logo at social media material. Ni-retweet ni Marcos ang post ng SMNI.

Batay sa kumakalat na itinangging card, sinabi umano ni Marcos na mareklamo ang mga Pilipino. (Billy Begas)