Sisi Rondina, Bernadeth Pons tsismis lang balik sa indoor volley

MANANATILI sa national beach volleyball team ang mga napabalitang magbabalik indoor volleyball competition na sina Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina at Bernadeth Pons para sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia sa Mayo.

Inihayag ni national beach volleyball head coach Paul Jan Doloiras sa Abante Sports na patuloy sa pag-eensayo ang tinaguriang “SiPons” kahit matunog ang mga pangalan na magbabalik na sa indoor kumpetisyon para sa Premier Volleyball League (PVL).

“Wala pa. Focus sila sa beach volleyball as of the moment,” pahayag ni Doloiras sa mensahe nitong Linggo. “Nag-prepare pa kami sa SEA Games sa ngayon kaya hindi totoo ‘yung rumors.”

Naging maugong ang bulung-bulungan sa social media ng umano’y paglalarong muli ng 26-anyos na four-time UAAP beach volleyball MVP at Season 81 UAAP indoor MVP mula sa University of Santo Tomas Golden Tigresses na si Rondina sa isang koponan sa PVL para sa darating Open Conference.

Gayundin ang ilang ispekulasyon kay Pons, na minsang naging kapitana ng Far Eastern University Lady Tamaraws, na muling maglaro sa indoor event.

Makakasama ng dalawa sa national squad sina Jovelyn Gonzaga, Floremel Rodriguez, Genesa Jane Eslapor, Grydelle Matibag at Khylem Progella. (Gerard Arce)