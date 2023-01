Sarah humina ang paghinga, muntik layasan ang showbiz

Umiyak at naging madamdamin ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo sa “ASAP Natin ‘To”, matapos niyang ibahagi ang kanyang inspirasyon sa kanyang showbiz comeback.

Bagama’t hindi nagbigay ng mga detalye, nag-open up si Sarah sa bihirang pagkakataon tungkol sa ilang pagsubok sa buhay niya at kung paano niya hinarap ang mga ito.

“Masayang-masaya po ako na nagkaroon po ako ng courage talaga na makabalik sa pagpe-perform. Marami pong mga dumaan sa buhay ko na nagpahina ng aking loob, ng aking paghinga. Nakaapekto po ‘yan lahat sa akin pero tinulungan po ako ng Panginoong Diyos na bumangon ulit at yakapin ito pong talento na binigay Niya sa akin,” sabi ni Sarah.

Nagpasalamat din siya sa kanyang pamilya at siyempre sa kanyang asawang si Matteo Guidicelli. May special mention din si Martin Nievera at ang kanyang “ASAP” family sa patuloy na pagsuporta nila sa kanyang career.

“And of course ‘yung inspirasyon na galing unang-una sa Kanya, pangalawa po sa mga mahal ko sa buhay, sa aking pamilya, at ngayon ang aking asawa din. At sa inyong lahat po, tito Martin kayo po ang inspirasyon ko. Grabe po ang inspirasyon na ibinigay niyo po sa akin na dapat tuloy-tuloy lang hangga’t meron, tuloy-tuloy lang. I am starting this year with a grateful heart,” saad pa rin ni Sarah.

Pinuri naman ni Martin ang walang kupas na talento ni Sarah na nag-perform ng kanyang newest single sa “ASAP” segment na “Sarah G Specials.”

“I love it when you’re here. You complete us. Kung wala ka, hindi ‘ASAP’ ‘to. Sarah was able to show us all that she was able to take a pause and talent will always prevail. Because of her amazing talent, she’s still with us, she never missed a beat,” sey niya.

Natutuwa naman ang fans dahil bukod sa madalas na nilang mapapanood si Sarah sa “ASAP Natin ‘To,” naglevel-up na rin ang stage design ng Kapamilya show dahil kapansin-pansin ang bagong bonggang stage layout na may dagdag na rin na LED lights at screens. Sey nga ng fans, super bagay nga ng new look kaya bumongga rin ang production numbers.

Ano-ano pa kaya ang mga sorpresa ng “ASAP Natin’ To” ngayong 2023? (Rb Sermino)