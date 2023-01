Saludo sa Naga PNP! Lola nanlimos ng fried chicken, bahay natanggap na regalo

Tigasin man sa inyong paningin, ang puso’y malambot pa rin.

Pinatunayan ‘yan kamakailan lang ng mga miyembro ng Naga City Police Station na kolektibong nagtulog-tulong upang makalikom ng pondo sa pagbili ng mga materyales para maipatayo ang bahay ng 70-anyos na si Lola Salvacion Delos Santos ng Brgy. Cararayan.

Ayon sa ulat, si Lola Salvacion ay nakatira sa isang baro-baro lamang ng pinagtaping mga sako at tela. Siya rin umano ang nakatoka sa pag-aalaga ng kanyang apo na may sakit sa isip.

Bago ang naturang initiative ng mga pulis, ikinuwento ng mga ito na kumatok umano sa kanilang opisina noong nagdaang Pasko si Lola Salvacion upang makabili ng panghanda gaya ng pritong manok.

Nanlambot naman ang kanilang puso at nakaramdam ng pintig ng awa rito. Binilhan nila ito ng hiling nitong fried chicken. Pagkaraan, ay inusisa nila ito at kinilala. Napag-alaman nga nila na namamalagi lang ito sa hindi ligtas na lugar at may inaalagaan pa siyang amo na may karamdaman.

Kaya naman naisipan nila itong pagawan ng sariling bahay bilang gift na rin sa bagong taon na dumating. At nitong nakalipas na linggo lang nga ay ibinigay na nila kay Lola Salvacion ang susi sa bago nitong bahay na masisilungan at tahanan na titirhan.

Inulan naman ito ng heartwarming at positive comments mula sa mga netizens.

Gaya na lamang ni Carl Puso, aniya, “Pagpalain kayo ng Ama…kip up d good work.”

“Napakabuti ninyo Sir…. Pagpalain po kayo ng Poong Maykapal….” puri naman ni Ireneo Bongcaras.

Tila nabigyan naman ng pag-asa si Laarna Garcia, sabi niya, “Salute mga sir more blessings po sa inyo marami pa din talagang may mga mabubuting puso.”

Talaga namang saludo sa mga pulis na ito na may mabubuti at matulungin na puso! (Moises Caleon)