Relasyong pinalakas ni PBBM

Isa na namang tagumpay ang katatapos na biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing ,China matapos ang tatlong araw na state visit nito noong nakalipas na linggo.

Masayang ibinalita ng Presidente pagdating nito sa Pilipinas na nakapag-uwi ito ng $22.8 billion investment pledges mula sa mga Chinese businessmen na nakapulong nito habang nasa Beijing.

Ayon po sa Pangulo, napakalaking bagay para sa mga Pilipino ang commitment ng Chinese business leaders na mga pamumuhunan at negosyo dahil inaasahang makakapagbigay ito ng trabaho at hanapbuhay sa maraming Pilipino.

Sa akin pong pananaw, napakahalaga ang naging pagbisita ng Presidente sa China dahil lalong mas napaigting ang relasyon ng Pilipinas at China.

Maraming naging pakinabang ang bansa at mga Pilipino mula sa China,mula sa pamumuhunan at malalaking imprastruktura na naisuporta sa bansa.

Ang China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at patunay dito ang maraming negosyo ng Chinese investors sa bansa mula noon hanggang ngayon.

Hindi rin po dapat kalimutan ng mga Pilipino na ang China ang agad na umalalay sa bansa sa mga naranasang matinding hamon, gaya ng Marawi Siege sa Marawi City kung saan agad nagpadala ng mga armas si Chinese President Xi Jinping at isa sa mga armas na ito ang nakapatay sa lider ng terorista na kumubkob sa Marawi City.

Maging noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ang China rin ang unang-unang bansa na nag-donate ng COVID vaccines sa Pilipinas at personal protective equipment (PPE), noong mga panahon na nag-uunahan ang iba’t ibang mga bansa para makakuha ng bakuna laban sa mabagsik na virus.

Malinaw po na ang China ang unang umalalay sa Pilipinas noong mga panahong dumanas ng matinding pagsubok ang bansa mula sa giyera ng mga terorista at pananalasa ng mabagsik at nakamamatay na virus.

At sa naging state visit ni Pangulong Marcos jr, sa China nitong nakalipas na linggo, muling napatunayan ang maayos na relasyon ng dalawang bansa dahil sa nilagdaang labing apat na kasunduan na parehong pakikinabangan ng mga Pilipino at mga Chinese lalo na sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, imprastruktura, climate change, renewable energy at peope-to-people cooperation.

Ang magandang resulta po ng state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa China ang magiging timon sa mas pinaigting na bilateral relations ng Pilipinas at China sa susunod na lima at kalahating taon.

Bagamat 48 hours lamang ang itinagal ni Pangulong Marcos Jr. sa China, naging mabunga ang pagbisita nito dahil bukod kay President Xi ay nakausap niya rin sina Chinese Premier Li Kequiang at National Congress of the People’s Republic of China chairman Li Zhanshu –mga opisyal na malakas ang impluwensiya sa nabanggit na bansa.

Maging ang isyu sa West Philippine Sea ay natalakay sa pag-uusap ng dalawang lider at nagkasundong magkaroon ng communication mechanism patungkol sa maritime issues lalo na sa hinaing ng mga mangingisdang Pinoy na madalas ay nakakaranas ng pababawal mula sa Chinese Navy para mangisda sa mga islang sakop ng Pilipinas.

Ang communications mechanism na ito ay pangangasiwaan ng Department of Foreign Affairs (DFA) at ang Ministry of Foreign Affairs ng China na inaaasahang lulutas sa mga reklamo ng mga mangingisda sa hinaharap.

Isa pang naging bunga ng pagbisita ng Pangulo sa China ay ang pagkakaroon ng kasunduan para sa tinatawag na “durian protocol” kung saan maaari ng makapasok sa China ang produktong durian ng Pilipinas.

Kung dati ay saging lamang ang nakakapasok na produkto ng Pilipinas sa China, sa pagkakataong ito ay makakapasok na rin ang durian at niyog matapos lagdaan ang kasunduan sa phytosanitary requirements para sa export ng fresh durians sa pagitan ng Department of Agriculture at General Administration of Customs ng China.

Kabilang po sa binuksang industriya ng bansa para sa Chinese investors ay ang renewable energy kung saan nakapagsara ng $13.7 billion investment pledges ang Pangulo at delegasyon nito para sa sektor ng enerhiya.

Isa po sa adhikain ng Marcos administration ay matiyak na mayroong sapat na supply ng enerhiya sa bansa kaya hinimok nito ang mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa renewable energy at iba pang paraan para sa paglikha ng enerhiya gaya ng solar,wind energy, battery energy storage systems at off-grid supply systems na positibo namang tinugunan ng Chinese business leaders.

At upang matiyak na magkakaroon ng katuparan ang mga naselyuhang kasunduan sa pamumuhunan, inatasan po ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete na i-follow up ang investment pledges na ito mula sa China kasabay ang pagtiyak na hindi mahihirapan ang mga ito sa pagsisimula ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas dahil niluwagan na ang mga proseso para sa paglalagak ng puhunan sa bansa.

Para sa mga Pilipino, ang unang biyahe ni Pangulong Marcos Jr. ngayong 2023 ay hudyat ng bagong pag-asa at mas magandang kinabukasan para sa sambayanan.