Pusa ni Taylor Swift kumpirmadong bilyonarya

Kabog ang ibang mga alaga ng mga celebrity sa pusa ni Taylor Swift na si Olivia Benson. Ito kasi ang ikatlong pinakamayamang hayop sa buong mundo ayon sa report ng All About Cats.

Umaabot sa $97 million, o mahigit P5.4B ang net worth ng fur baby ni Taylor dahil sa social media. Ayon pa sa website, naging bahagi rin ng iba’t ibang proyekto si Olivia.

“With a whopping $97 million net worth, Olivia has found success outside of the world of Instagram influencing. The Scottish Fold earned her fortune starring alongside her owner in several music videos, has crafted her own merchandise line, and has had cameos in many big-budget ads, including for the likes of Diet Coke and Ned Sneakers,” ulat pa ng All About Cats sa kanilang The Ultimate Pet Rich List: the Richest Pets in the World.

Napanood nga si Olivia sa ilang hit music videos ni Taylor tulad ng “Blank Space” at “ME!” Bukod kay Olivia, mayroon pang dalawang alagang pusa si Taylor na sina Meredith Grey at Benjamin Button na meron ding mga yaman na pinagmamalaki.

Ang number one na richest pet sa buong mundo ay ang German Shepherd na si Gunther VI, na pagmamay-ari ng the Gunther Corporation. (Ruel Mendoza)