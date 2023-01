Puganteng Chinese naharang sa NAIA

Isang puganteng Chinese national ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport nang tangkain nitong tumakas sa bansa noong Huwebes.

Ayon kay Dennis Alcedo, hepe ng Border Control and Intelligence Unit ng BI, tinangka ni Chen Yiye, 48, na umalis patungo sa China sa pamamagitan ng China Southern flight sa NAIA Terminal 1. Naka-blasklist aniya ito sa BI at may deportation case noon pang 2017.

Nasa bansa si Chen bilang retiree pero inaresto noong Agosto ng 2016 sa Angeles City, Pampanga dahil sa pagdadala ng 36.58 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P100 milyon.

Nasa kustodiya na ito ng BI sa Camp Bagong Diwa Bicutan, Taguig habang inaayos ang kanyang deportasyon. (Mina Navarro)