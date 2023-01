Precious Paula Nicole umeksena sa Drag Con UK

Nagtipun-tipon ang mga Pinoy drag queen sa naganap na Drag Convention sa United Kingdom noong nakaraang weekend.

Pinagunahan ito ng kauna-unahang winner ng Drag Race Philippines na si Precious Paula Nicole. Kasama naman ni Precious sa DragCon UK ang dalawang naging contestants din ng Drag Race PH na sina Corazon at Prince.

Rumampa si Precious sa pink runway ng DragCon UK suot ang red and yellow indigenous-inspired attire, with beads, bracelets and earrings as accessories na mala-Darna ang dating.

Ang booth ni Precious ay dinesensyo na parang isang sari-sari store na may mga label ng local products ng Pilipinas. Ang sahig ay tinakpan ng pink picnic mat pattern and hearts ala carenderia, at ang pader ay decorated with photos of the Golden Gays, ang organization ng elder members ng LGBT community na tinutulungan ng foundation ni Precious.

Unang naganap ang DragCon UK noong March 2020, pero natigil ito ng dalawang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya sa pagbalik nito noong nakaraang January 6-8, ginanap ito sa Exhibition Centre London with over 80 drag queens in attendance. Kabilang na ang Filipina drag queens ng Drag Race Canada na sina Stephanie Prince at Kimmy Couture.

Ang iba pang may dugong Pinoy na sumali sa Ru Paul’s Drag Race ay sina Ongina (Season 1 and All Stars 5), Manila Luzon (Season 3, and All Stars 1 and 4), Phi Phi O’Hara (Season 4 and All Stars 2), Jiggly Caliente (Season 4 and All Stars 6), Vivienne Pinay (Season 5), Rock M. Sakura (Season 12), Anetra, and Aura Mayari (Season 15).

Sa ibang franchise naman ng Drag Race, namayagpag ang mga Pinoy drag queens na sina Jaja and Mocha Diva for seasons 1 and 2 ng Drag Race Thailand. At si Kyne ng Drag Race Canada Season 1. (Ruel Mendoza)