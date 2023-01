OFW sinorpresa ex-boyfriend bilang closure

Naging malungkot ang sorpresa ng isang overseas Filipino worker (OFW) sa kaniyang dating boyfriend nang 13 taon. Ito’y matapos siyang magbigay ng closure at palayain na ang ex sa kakaibang paraan.

Umani ng sad reaction ang viral video ng gift shop kung saan nagpatulong ang OFW na pinangalanang ‘Ma’am Beca’ sa kaniyang closure surprise para sa dating kasintahan na si ‘Sir James’.

Nag-set up ng car surprise ang OFW sa tulong ng gift shop na Mak&Maw’s Gift Shop kung saan makikita ang “I Love You Goodbye” at “Thank You for 13 years” na mga katagang nagpaiyak sa maraming netizen.

Nitong September 2022 kasi ay nalaman ni Ma’am Beca na mayroon nang iba ang kaniyang nobyo dito sa ‘Pinas at naging komplikado pa ito dahil sila pa nang may maging karelasyon itong iba.

Kaya naman hindi makapaniwala ang OFW na hahantong sa ganito ang matagal ng relasyon lalo na at nagpaplano na silang magpakasal. Sa katunayan nga ay nakabili na raw siya ng bridal gown at iba pang gamit pangkasal.

Makikita sa video na hindi muna humarap si Ma’am Beca at ang staff ng gift shop ang humarap kay Sir James. Doon makikita ang malaking stuffed toy, food package at ang mga mensaheng inialay ni Ma’am Beca sa kaniyang dating nobyo.

May cake pang kasama na may personal dedication. Nakasaad sa cake ang katagang “Malaya ka na James, Pinapaubaya na kita!” kalakip ang sulat na siyang pinagbuhusan ng nararamdaman ng OFW.

Marami ang netizennna nalungkot sa video at umabot na nga ng 16 million views ang video. (MJ Osinsao)