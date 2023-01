Nanganak ba talaga? Jessy kinabog mga bata, dalaga sa kaseksihan

Anyare ba? Nabuntis, nanganak ba talaga si Jessy Mendiola?

‘Yan nga ang tanong, chika ng mga netizen, dahil kasi naman, kaka-post lang nila ni Luis Manzano ng mga photo nila na karga nila si Baby Peanut, pero tingnan mo naman si Jessy, parang seksing-seksi na agad, ha!

Nag-post nga siya sa kanyang Instagram story ng latest photo niya, na whole body, at bagamat may handle o (girdle?) sa kanyang katawan, sa bahagi ng tiyan, kitang-kita na agad ang kurba.

At sa totoo lang, parang wala ngang naiwang taba sa kanyang katawan. At daig pa nga niya ang mga dalaga na pinabayaan ang mga sarili, ha!

Si Jessy, bagamat medyo lumaki talaga, pero pasadong-pasado pa rin talaga na mag-swimsuit, eh. At kahit wala siyang make up, ang ganda-ganda talaga niya, na larawan nga ng masayang mukha.

Anyway, sa latest vlog ni Jessy, pinasilip nga niya ang kuwarto ng baby nila ni Luis. At siyempre, ang hinihintay ng lahat, kung magbi-breastfeed ba o magpapadede ba si Jessy, yes na yes ang sagot.

Sa part kasi na pinakita niya ang rocking chair, sinabi niya na doon siya uupo kapag nagpapa-breastfeed.

Eh, di ba, may paniniwala naman talaga, na madaling makapayat ang pagpapadede sa sanggol. Pero naman, ilang araw o lingo pa lang mula noong manganak siya, di ba?

Ay naku, bukod kang pinagpala Jessy, ha! (Rb Sermino)