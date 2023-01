Mga tiket ng concert ni Toni nilalangaw

Naku, ilang araw na lang at concert na ni Toni Gonzaga na itinuturing na “Most Powerful Woman” ng kanyang Mister na si Paul Soriano at sa Big Dome pa naman ito gagawin, pero how true talaga na napakahina raw ng bentahan ng tickets?

Marami ang nag-aabang kung mapapangalawahan ba na sa kabila ng pagiging most powerful, mangulelat din ang concert niya tulad ng kanyang MMFF entry na talagang na-pull-out agad sa maraming sinehan.

‘Yun nga lang, bakit ang naiisip na talaga, sakali man na mapuno raw ang Araneta Coliseum, baka nagpa-saklolo na ito sa kanyang “Ninong.”

Isa siguro ito sa kailangang ma-prove ni Toni na “authentic” talaga ang mga bumili ng tickets at hindi tipong libre o hakot lang.

Nababasa namin ang mga comments ng netizens, kahit do’n sa statement ng kanyang kapatid na si Alex Gonzaga na hindi man daw sila mukhang artista noon ng ate niya, pero dahil sa talent at faith nila, narating nila kung ano sila ngayon.

Most of the comments are negative talaga. Ilan sa mga ito, “Dahil sa tigas ng mukha teh, hindi dahil sa talent.”

“They are good for nothing. Unprincipled, damaged culture.”

“Sayang pera ko dito!!!!”

“Mga ateng enabler!”

Pero sa isang banda, nang silipin naman namin ang Instagram ni Alex kunsaan siya nag-post, puro mga positive comments naman ang kadalasan at ilan ay nagpapakita ng interes na manonood daw sila at kung saan daw makakabili ng ticket.

So, abangers tayo sa magaganap nga.

Sigaw ng mga fan: Matet ginamit sa gimik si Nora

Sa kabila ng sinasabi ni Matet de Leon na hindi gimmick at hindi pang-promotion ng kanyang mga tuyo business ang ini-upload niyang YouTube vlog kunsaan, galit na galit siya sa inang si Nora Aunor dahil nag-put-up din daw ng sarili nitong tuyo business, tila hindi kumbinsido ang karamihan.

Sabi ni Matet na ngayon ay nag-reconcile na raw sa Superstar kasabay ng Bagong Taon, kilala raw siya ng mga close sa kanya na hindi siya capable na gumawa ng gimmick para lang mapag-usapan.

Nagsisisi rin daw siya sa naging outburst ng emotion niya. Sey niya, “Ang mali ko lang do’n, sinabi ko na hindi ko na siya kakausapin. Hindi ko pala kaya.”

Mismong ang ina raw ang nag-text sa kanya at nagsabi na sana, maging maayos na silang dalawa at kalimutan na ang nangyari. Sino naman daw siya para mag-inarte pa nga naman.

Inamin din niya na pagkatapos ng mga pinagsasabi niya sa sariling YouTube account against Nora, bago raw mag-Christmas sana, iniisip na niyang mag-message rito, pero hindi niya nagawa. Naunahan nga lang daw siya ng ina.

Sabi pa niya, naka-apekto rin daw sa mental health niya ang nangyari.

Well, sana lang nga, nagkaroon talaga ng positive effect sa tuyo business nilang mag-asawa ang nangyari at bumongga ang sales nila.

Jelai Andres mas angat kay Bartolome

Bigla naming naalala ang Kapuso star/vlogger na si Jelai Andres dahil sa pamamayagpag o pagti-trending ni Donnalyn Bartolome. Trending nga si Donnalyn ilang araw o isang Linggo na yata, pero ‘pag binasa naman ang mga comments ng pagti-trending niya, halos puro kanegahan lahat ng comment ng netizens.

Kaya namin naalala si Jelai at hindi maiwasang mapagkumpara ang dalawa, si Jelai kasi ang actress/vlogger na takot na takot na ma-nega o ma-bash. Kaya maingat itong talaga dahil gusto niya, hangga’t maaari, ‘yung positivity lang daw talaga ang naibabahagi niya sa mga followers/netizens.

Si Donnalyn ngayon, ang nega talaga at puro pambabash ang ibinabato sa kanya. Sinimulan ito ni Donnalyn dahil sa paningin ng karamihan, napaka-insensitive remarks niya sa mga workers at magbabalik trabaho.

At dahil Feast of Nazareno noong Lunes, kasabay rin na nagti-trending sa Twitter ang pangalan ni Donnalyn at ang hashtag na St. Donnalyn. Ginawa ng “santa” si Donnalyn at ang tawag sa kanya, “St. Donnalyn, Patron of Saint of Labor and Employment,” Ha ha ha!

Pero ‘yun nga lang, puro pambabash at kanegahan pa rin sa kanya.

Ang nagti-trending na comment talaga na obviously, sarcastic, “#StDonnalyn pray for us.”

“Tumigil ka na St. Donnalyn, Patron of Saint of Labor and Employment, Pray for us.”