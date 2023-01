Marcos sasagarin proyekto sa transportasyon

Makakaasa ang mga Pilipino ng mas pinahusay na sistema sa transportasyon sa ilalim ng administrasyong Marcos.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. matapos pangunahan ang pagpapasinaya ng Metro Manila Subway Project Tunnel Boring Machine sa Valenzuela City nitong Lunes nang umaga.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na ang paglulunsad ng tunnel boring machine ay simbulo ng adhikain ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng mga malalaking proyekto sa transportasyon.

Indikasyon din aniya ito na itutuloy ng kanyang gobyerno ang mga proyektong nasimulan ng nakalipas na administrasyon para sa mamamayan.

“Let the launching of this tunnel boring machine become a testament to this administration’s commitment to continue the projects of the previous administration and — more importantly — build better more,” anang pangulo.

Tiniyak ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pag-invest sa transportation system at isusulong ang mas marami pang proyekto upang mas maging mabilis at maayos ang biyahe ng publiko sa kanilang mga destinasyon. (Aileen Taliping)