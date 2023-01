Libreng legal aid clinic binuksan sa Singapore

Magbubukas ng libreng legal aid clinic ang Philippine Embassy sa Singapore para sa mga Overseas Filipino Worker (OFW) sa nasabing bansa.

Pangungunahan ito ng mga kinatawan ng Integrated Bar of the Philippines (IBP) Quezon City chapter sa Enero 15 mula alas-10:00 ng umaga hanggang alas-tres ng hapon sa tanggapan ng embahada sa Devonshire Wing ng 16th Floor sa TripleOne Somerset Building.

Kailangan lang na magparehistro sa mga link o QR code na ibinigay ng embahada sa opisyal nitong Facebook page ang mga OFW na may nais na ikonsultang legal. Tumatanggap din ng mga walk-in sa pamamagitan ng first come, first served basis.

Nasa 200,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore, at 60% dito ay mga propesyonal at skilled workers. (Betchai Julian)