LA Tenorio ipapahinga nananakit na singit

Laro sa Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

Game 6/Best-of-seven Finals

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(Gin Kings abante, 3-2)

KULANG 20 minutes lang si LA Tenorio sa Game 5 ng PBA Philippine Cup Finals sa MOA Arena nitong Linggo.

Ayon kay coach Tim Cone, inabot ng groin (sningit) injury ang kanyang 38-year-old playmaker bago ang halftime.

“He got some therapy at halftime and he said he felt okay and he could play,” paliwanag ni Cone.

Sinubukan daw ni LA mag-start para pakiramdaman kung kakayanin.

“After the first possession, he said, ‘No more, I can’t do it,’” dagdag ng coach.

Nagsumite si Tenorio ng 8 points, 1 rebound, 3 assists, 1 steal at kumapit sa dulo ang Ginebra para ipreserba ang 101-91 win tungo sa 3-2 series lead kontra Bay Area.

May tatlong araw na pahinga bago ang Game 6 sa Miyerkoles na lilipat ng Smart Araneta Coliseum.

Umaasa si Cone na hindi ganu’n ka-grabe ang injury ni LA at makakabalik din sa series.

“We won’t really know that until tomorrow (Lunes) when he can get through the therapy and the swelling,” suma ni Cone. “Then we’ll see how he’s walking and moving.” (Vladi Eduarte)