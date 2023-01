Kinasal sa taong patay na

May nais bang ipahiwatig ang panaginip ko kung saan nakita ko ‘yung sarili ko na kinasal daw ako sa taong namaalam na? Hindi sinabi sa panaginip ko, pero basta alam ko raw na patay na siya. Pagkatapos e nakita ko pa raw yung tiyahin ko na pumanaw na rin noon pa tapos ay nandun din sa kasalan. Ano kayang ibig sabihin nito? Nakapanindig balahibo man pero kasi

Oscar

Ang panaginip kung saan ikinakasal ka sa isang namayapa nang tao ay nagrerepresenta sa iyong path sa buhay. Kapag mataas ang iyong goal, malamang na mas mahirap na manatili na nasa taas.

Pinahihiwatig ng iyong panaginip na na may abilidad ka na mag-explore pa ng iyong pagiging malikhain na magagamit mo sa pagtatagumpay.

Kadalasan din na nangyayari na kapag namaalam na sa mundong ito ay nakakalimutan na, posibleng sa panaginip mo ay kabaligtaran ang gusto nitong sabihin. Maaaring merong bagay na dapat mong laging tandaan at hindi mawawaglit sa isipan mo.

Pwede ring bago mo ito mapanaginipan ay nagbabalik-tanaw ka sa mga masasayang alaala ng iyong nakaraan. Sinusubukan mong maibalik ang good old times ika nga.

Maaaring sa kasalukuyan ay wala kang makitang ibang tao na pwede mong pagkatiwalaan kaya naman nagto-throwback ka na lang sa mga panahong peaceful at masaya ka.

Nakakakilabot man ang iyong panaginip, sinasabi rin nito na dadaan ka sa transition sa buhay at meron kang new beginning na pagdadaanan. Sa ngayon ay nakakaramdam ka marahil ng anxiety o pangamba at takot sa mga pwede mong pagdaanan sa mga susunod na araw.

Ang kasal naman sa panaignip ay sumisimbolo sa isang tempting na sitwasyon. Pwedeng mapasok ka sa isang deal na hindi mo agad matatanggihan. Maigi na pag-isipan munang maigi ang bawat gagawing desisyon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com