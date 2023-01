Kilalanin: Mamshie na nanganak 9 sanggol, swak sa Guinness

Normal sa mga pet natin tulad ng aso at pusa na manganak ng maramihan, pero paano na lang kung sa tao?

‘Yan ang storya ng 27-anyos na si Halima Cissé mula Mali, West Africa matapos matagumpay na mailuwal ang siyam niyang anak!

Halos 19 months na ang nakalilipas ay isinilang ang nonuplets na babies – 5 na babae at 4 na lalake.

Noong nagdadalang tao pa lamang umano si Halima ay sinabi ng mga doktor niya na pito lamang ang magiging baby niya subalit nang nagpakonsulta sila sa espesiyalista sa Morocco ay natuklasang may dalawa pa dito.

“We started with seven, and Allah blessed us with nine,” sabi ng kanyang asawa na si Abdelkader Arby sa Guinness.

Ang siyam na junakis niya ay ipinanganak na premature sa pamamagitan ng Caesarean Section na dinala niya ng 30 weeks o halos 6 na buwan. May timbang naman na 0.5 – 1 kg ang bawat isa nang lumabas ito.

Pagkaraang manganak ay nanatili pa si Halima at ang kanyang mga babies sa isang espesyal na clinic na kung saan minonitor siya ng mga doktor upang masiguro na walang anumang magiging komplikasyon.

“We thank the medical corps of Mali and the Akdital group for accompanying us during our stay here in Morocco. And the nurses who accompanied us morning, noon and evening continuously,” saad ni Halima.

“We also thank, after the Almighty, the authorities of my country Mali, who put everything in place for the follow-up and expenses,” dagdag pa ng kanyang asawa.

Ang dating may hawak ng titulong ito ay si Nadya Suleman mula USA na kilala rin bilang ‘octomom’ na nagluwal ng walong babies noong 2009.

Sa kasalukuyan, naninirahan na ang pamilya nila sa Mali bitbit ang kanilang world record bilang “most children delivered at a single birth to survive.” (Moises Caleon)