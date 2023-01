Kaya dedma sa showbiz: Assunta enjoy sa pag-alaga kay Fiore

Kahapon ay ka-text ko si Mommy Nenita Schiavone.

Da who si Mommy Nenita? Siya ang nanay nina Assunta at Alessandra de Rossi at based siya sa Martano, Italy.

Tinanong ko si Mommy Nenita kung hanggang kailan sa Martano ang anak niyang si Alessandra na nag-spend doon ng Christmas vacation? “Hanggang Tuesday,” chika ni Mommy Nenita.

Ah, so, pabalik na pala ng ‘Pinas si Alex (paboritong tawag sa aktres) at bukas ay nandito na ang premyadong aktres.

Enjoy naman si Alex sa bakasyon kasama ang mga kapatid na sina Isabel at Margherita at parents na sina Daddy Luigi at Mommy Nenita.

Actually, mukhang sobrang nag-enjoy nga si Alex dahil sa mga video nga na pino-post ni Mommy Nenita ay palagi silang nagkakatuwaan.

Si Mommy Nenita kasi, game na game at nakakaaliw talaga. Actually, marami ngang mga netizen ang naaaliw sa nanay nina Assunta at Alex.

Last year, matagal-tagal din sa ‘Pinas si Mommy Nenita, pati si Daddy Luigi, at sa mga kuwento niya, sobra niyang na-enjoy ang apong si Fiore, anak nina Assunta at Jules Ledesma.

Anyway, tamang-tama na pauwi na nga si Alex ng ‘Pinas dahil kahit si Assunta, pabalik na rin ng Maynila.

Nasa City of San Carlos pa si Assunta at ang kanyang pamilya dahil doon naman sila nag-Christmas vacation, pero today na ang flight nila pa-Maynila.

Sobrang nag-enjoy nga raw si Fiore sa lugar ng kanyang parents.

Pagbalik ng Maynila, magre-resume na ng kanyang schooling si Fiore. Yes, Dondon (my dear editor), last year pa ay pumapasok na sa school ang anak nina Assunta at Jules.

Pero kahit pumapasok na sa school si Fiore, tutok na tutok pa rin sa kanya si Assunta.

Ang pagtutok nga sa anak ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tumatanggap ng showbiz projects si Assunta.

Mas gusto pa rin niyang ma-enjoy si Fiore habang maliit pa ito.

Pero sabi naman ni Assunta, kapag may project siyang nagustuhan, puwede pa rin naman siyang mag-artista paminsan-minsan.

In fairness, hindi pa naman talaga tuluyang tinatalikuran ni Assunta ang showbiz, pero para nga sa anak na si Fiore, mamimili muna ng mga proyekto ang aktres.

Usapan nga pala namin ni Assunta na magkikita kami kasama ng manager niyang si Annabelle Rama. Two years na kasi naming hindi nakikita si Assunta, pati si Fiore, kaya ang sarap din na maka-bonding sila.

Exciting din na malapit na kaming makipagkulitan sa ang cute-cute na si Fiore, huh!

So bongga!