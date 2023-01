Kanang tuhod ni Kevin Durant nabagsakan ni Jimmy Butler

NILABAS si Kevin Durant sa third quarter dahil sa knee injury, sumakay ang Brooklyn sa putback ni Royce O’Neal 3 seconds na lang sa orasan para takasan ang dinayong Miami Heat 102-101 Linggo ng gabi.

May 36 seconds pa sa third quarter, nasaktan ang kanang tuhod ni Durant pagkatapos ng drive ni Jimmy Butler. Una-likod na bumagsak si Butler, nadaganan si KD.

“Right knee, he’ll get evaluated tomorrow then hopefully I’ll have some more info,” balita ni Nets coach Jacque Vaughn.

Pagkatapos ng panalo, hinintay ni Durant ang mga kakampi at lahat binigyan ng fist bump papasok ng locker.

Umiskor ng 29 si Kyrie Irving, tumapos si KD ng 17 at may 14 markers pa si Seth Curry.

Naka-13 points, 11 rebounds si Nic Claxton.

Sa back-to-back buckets ni Butler ay kinuha ng Heat ang 101-100 lead. Mintis ang 30-footer ni Irving, nilipad ni O’Neale ang rebound bago binalik ang winner.

Binanderahan ng 26 points ni Butler ang Miami, humugot ng 24 kay Tyler Herro.

Sa final play, nakadiskarte si Butler sa rim pero binulabog ng Nets at sumablay. (Vladi Eduarte)